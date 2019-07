Bergamo, coach Calvani primo tassello

Nuovo organico tutto da ricostruire Il primo tassello del Bergamo, edizione 2019-2020, va identificato senza ormai il minimo dubbio in Marco Calvani erede di Sandro Dell’Agnello alla conduzione tecnica.

Accordo biennale con l’allenatore cinquantaquatrenne romano con alle spalle diversi campionati nei club della massima divisione nazionale (tra cui la finale playoff con Roma per l’assegnazione dello scudetto) e la serie inferiore. Al pari di Dell’Agnello (subito dopo la conclusione dell’ottimo torneo scorso aveva declinato la proposta del rinnovo del contratto optando per Forlì) l’ingaggio di Calvani rappresenta una garanzia per il prossimo-futuro del Bergamo alla sua terza stagione in A2.

A Calvani il compito in piena sintonia con il confermato direttore generale Valeriano D’Orta (da lui fortemente voluto) di disegnare l’organico atteso ai nastri di partenza, in autunno, della regular season. I due dovranno rimboccarsi per bene le maniche visto che tutti i titolari (ovvero i componenti del quintetto base) se ne sono andati. Riproponiamo il nutrito elenco di coloro che hanno cambiato casacca: Roderick, Taylor, Fattori, Benvenuti e Sergio. Da ricordare che pure dodici mesi fa la stessa rosa era, praticamente, da ricostruire con i soli Fattori e Sergio sopravvissuti. Ci pensò allora Dell’Agnello a pescare il paio di super jolly negli statunitensi Roderick e Taylor risultati i migliori del girone. Non resta a questo punto da auspicare, vivamente, il ripetersi di quell’eccellente mercato.

