Bergamo, con Biella punti da podio

Remer tenta l’impresa con la capolista Le prove che aspettano le due compagini bergamasche nel fine settimana cestistico di Serie A2.

Imperativo categorico per la Bergamo Basket è di salvaguardare i quartieri alti della graduatoria del girone ovest della serie A2. L’obiettivo sarà consolidato se il team cittadino supererà Biella, avversaria staccata di un paio di lunghezze. Alle bocche di fuoco, Roderick e Taylor, il compito di trascinare i compagni alla conquista della quinta vittoria in otto giornate sin qui disputate. L’eccellente copia statunitense in fase realizzativa rappresenta circa il settanta per cento del totale dei canestri totalizzati dall’intero collettivo.

Bergamo è reduce dal meritato blitz di Capo d’ Orlando. In Sicilia la formazione di coach Dell’Agnello, nonostante i pronostici avversi della vigilia, ha espresso una spiccata personalità che fa ben sperare per il futuro. A disposizione dell’allenatore toscano i dieci titolari. Appuntamento alle 20,30 di sabato al PalaAgnelli, di piazzale Tiraboschi.

Alla Remer, impegnata domenica 11 novembre alle 18 ad Agrigento, si imporrebbe l’obbligo di vincere. Esigenza dettata dalla classifica che la vede impegolata al terz’ultimo posto con sole due vittorie all’attivo. Una partita molto difficile con la capolista del torneo. Esordirà l’ala Nikolic ingaggiato in settimana per sostituire Olasewere fermo per circa due mesi per infortunio.

