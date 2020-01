Bergamo, domenica la mezza maratona

Gli orari e l’elenco di tutte le strade chiuse Numeri record per la Bergamo City Run che si svolgerà nel weekend in città. Lamera: «Percorso nuovo». Sabato Urban Night Trail, domenica la 10 km e la mezza maratona. Bourifa: «Ci saranno Gualdi e Ouhda».

La data sembrava un azzardo, la scommessa per ora è vinta: la Bergamo City Run cresce. Nel fine settimana la città si trasformerà in una succursale di Londra e Berlino, confermando il trend crescente degli ultimi anni: attesi circa tremila runner, + 15% di 12 mesi or sono, il triplo dell’edizione di (ri)lancio datata 2013. Dolce paradosso.

Una delle città storicamente meno amata dai runner è una delle poche con il segno + (la metà dei runner arriverà da fuori…) in un mondo, quello delle corse su strada, che a livello nazionale segna il passo: «Per noi, questo appuntamento sta diventando un punto di riferimento nella programmazione annuale - le parole di Loredana Poli, assessore allo Sport del Comune di Bergamo, sede della conferenza stampa di presentazione -. Ci piace perché è frutto di più sinergie e tocca trasversalmente più aspetti, sportivi e non solo: il pegno da pagare a una logistica non semplice». Già. Nonostante per il weekend giubbotti e guanti saranno ancora obbligatori, si annuncia «caldo» come da tradizione l’impegno delle forze dell’ordine: «Venti agenti faranno gli straordinari la mattina, 30 il pomeriggio in occasione di Atalanta-Genoa - le parole del vicecomandante della Polizia Locale, Antonio Bettoni -. Confidiamo anche nella disponibilità della popolazione per ridurre al minimo i disagi».

Clicca qui per la a cartina del percorso.

Il programma

Sabato 1 febbraio Ore 14: Apertura Villaggio Expo. Ore 18: Urban Night Trail dei Mille. Domenica 2 febbraio Ore 9: partenza 10 km dei Mille. Ore 9,40: partenza Half Marathon dei Mille. Ore 9,45: partenza Sonnen Relay 3x7 km

Ecco l’ordinanza di chiusura delle strade del comune di Bergamo.

«Domenica 02 febbraio, dalle 9, si svolgerà l’ottava edizione della manifestazione podistica denominata “Mezza Maratona dei Mille” che comprende tre gare che interesseranno la città: la 10 chilometri, la mezza maratona e la staffetta 3x7 chilometri.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è stata emessa un’ordinanza di limitazione del traffico che, dalle ore 06:00 alle ore 13:00 di domenica 02 febbraio 2020, prevede:

- In piazza Matteotti, nel tratto compreso tra via Roma e passaggio Zeduri, il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi della manifestazione e dei mezzi di soccorso

- In via Crispi, piazza Pontida, largo Rezzara, via Broseta (nel tratto compreso tra piazza Pontida e via Nullo), largo Belotti (compresa l’area antistante gli Uffici Statali), via Tasso (nel tratto compreso tra largo Belotti e Contrada Tre Passi, via Borgo Santa Caterina, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati

- la disattivazione delle telecamere delle ZTL interessate dalla manifestazione.

La medesima ordinanza, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di domenica 02 febbraio, prevede

- lungo tutto il percorso della manifestazione il divieto di transito di tutti i veicoli durante il passaggio degli atleti tramite apposito personale

- in viale Roma, nel tratto compreso tra Porta Nuova e l’intersezione Tasca/Petrarca, il divieto di transito di tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi della manifestazione

- in via Borfuro, nel tratto compreso tra la via Piccinini ed il parcheggio sotterraneo, il senso unico alternato con entrata ed uscita da via Piccinini

- in via Broseta (nella corsia con direzione centro città), largo Belotti, via Tasso, via Pradello, via Partigiani, via Mario Bianco, via Monte Sabotino, via Adamello, via Monte Grappa, via Sora, via Sant’Orsola, via XX Settembre, vicolo Sant’Alesandro, largo Rezzara, via Zambonate (corsia preferenziale), via Tiraboschi (corsia preferenziale), via Ghislanzoni, via Moroni (nel tratto compreso tra largo Cinque Vie e via Previtali), via san Bernardino (nel tratto compreso tra via Baschenis e largo Cinque Vie), via borgo Santa Caterina, via Garbelli, il divieto di transito di tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi della manifestazione

- in via Longo, la strada a fondo chiuso all’intersezione con via borgo Santa Caterina ed il doppio senso di circolazione dalla via Suardi

- via san Bernardino (nel tratto compreso tra via Baschenis e largo Cinque Vie), sarà concesso il transito dei mezzi pubblici.

Il percorso verrà transennato e segnalato. Personale volontario e tecnico sarà presente in luogo. Ai residenti sarà consentito raggiungere o lasciare le proprie abitazioni tramite assistenza del personale presente ai varchi»

Come già capitato negli ultimi due anni, la Bg City Run (terzo anno con nuova denominazione) sarà una e trina. Urban Night Trail dei Mille domani (sfida di 12,5 km e 500 metri di dislivello con partenza e arrivo sul Sentierone), mezza maratona (con opzione staffetta 3x7 km Sonnen, main sponsor dell’evento) e 10 km il day after. Format che vince non si cambia, anche se qualche mutazione rispetto al passato c’è stata a livello organizzativo: «Siamo entrati a fare parte del circuito “Follow your passion”, l’obiettivo è quello di continuare a crescere - la parole di Luca Lamera, responsabile organizzativo dell’evento -. Il percorso con partenza e arrivo bypassando Città Alta è nuovo di zecca: più veloce, meno impattante, speriamo possa essere quello definitivo».

Il primo a testarlo è stato il direttore tecnico del percorso, l’indimenticato pluricampione italiano di maratona Migidio Bourifa, che ieri ha snocciolato anche i primi nomi dei top runner al maschile: «Oltre a Giovanni Gualdi ci sarà il bergamasco d’adozione Ahmed Ouhda, azzurro agli ultimi Europei Under 23 sui 10 mila - le parole dell’ex capitano dell’Atl. Valle Brembana -. Spero che ai bordi delle strade si tifi anche per lui, perché ci sono gli ingredienti perché sia una festa». Possibile che allo spettacolo si aggiunga in extremis qualche gazzella keniana.

Sicuramente, la due giorni avrà un antipasto formativo, quello in programma stasera (ore 20) all’istituto Imberg, scenario del convegno «Questione di stile-i benefici del movimento e delle corretta alimentazione»: «È l’ultimo passo di un percorso più ampio, inserito all’interno del progetto di alternanza scuola lavoro - le parole del professor Sergio Rebussi -. Con una classe abbiamo creato un progetto interdisciplinare di quattro mesi volto a conoscere e tracciare le bellezze di un percorso di 8 km su cui passerà la gara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA