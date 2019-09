Bergamo e Cassa Rurale in trasferta

Nel torneo di Supercoppa di serie A2 Vincenti nelle gare casalinghe in Supercoppa di serie A2, tornano sul parquet Bergamo e Cassa Rurale (ex Remer). Appuntamento mercoledì 11 (alle ore 21) rispettivamente a Montichiari contro Orzinuovi e al PalaIseo con l’Aurora Milano.

La sfida più ostica, sulla carta, sembra essere quella del Bergamo perché Orzinuovi è la meglio accreditata sotto l’aspetto tecnico. Da sottolineare, comunque, che il team bresciano è uscito nettamente battuto dal match inaugurale del torneo contro gli stessi trevigliesi. Al quintetto di coach Marco Calvani, tuttavia, il compito di ribaltare i pronostici non troppo favorevoli della vigilia. Molto dipenderà dal rendimento degli stranieri Lautier e Carroll i quali nelle precedenti due partite di avvicinamento al campionato hanno alternato, a turno, prestazioni positive ad altre insufficienti.

Una Cassa Rurale sullo standard della partita contro Orzinuovi dovrebbe mantenere la vetta della graduatoria. Vale la pena ricordare la già buona condizione di forma evidenziata da capitan Reati e soci sabato scorso al Pala Agnelli dove anche la batteria delle pedine italiane sono apparse incisive. Fa bene però il tecnico Adriano Vertemati a tenere sotto pressione i «bancari» affinchè memorizzino sino alla noia i rinnovati schemi tattici. Siamo a conoscenza che un buon numero di tifosi seguirà la squadra a Iseo dopo che oltre un migliaio di loro erano presenti sabato scorso sugli spalti del PalaAgnelli. Insomma, anche per i supporter è questo il periodo per riprendere confidenza con il tifo in vista del campionato che prenderà il via il 6 ottobre.

