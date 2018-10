Bergamo e Remer ai nastri di partenza

L’auspicio è una stagione ricca di risultati Finalmente l’attesa è finita. Per Bergamo e Remer la palla a due che conta si alzerà rispettivamente domenica alle 18 nei palasport di Scafati e di Treviglio. Esordire vincendo sarà l’obiettivo per entrambe. Delle due formazioni orobiche è la Remer con maggiori possibilità di iniziare il campionato subito in discesa.

L’avversaria di turno, Legnano, si presenta al PalaFacchetti in versione piuttosto baby avendo perso in estate parecchi titolari di categoria. Occhio, comunque, a Giancarlo Sacco in panchina, il coach che miracolosamente salvò Bergamo da una retrocessione praticamente già annunciata. Inoltre Pecchia (complimenti per il grado di capitano) e compagni si avvarranno del fattore campo con la collaudata tifoseria che dagli spalti li aiuterà ad esprimersi al meglio. «La prima di campionato –dice il general manager Euclide Insogna- rappresenta incognite in grande continuità. Ovvio che cercheremo in ogni modo di non lasciarci sfuggire la posta in palio».

Più complicato il match in Campania per la formazione allenata da agosto dall’ex nazionale Sandro Dell’Agnello. Scafati, infatti, è squadra di certificate ambizioni. In ogni caso le amichevoli disputate hanno sentenziato che il club di patron Massimo Lentsch non dovrebbe avere particolari problemi per salvare la serie A2 senza affanni. Determinante, ai fini del risultato, le prestazioni di Roderick e Taylor, copia statunitense chiamata soprattutto a portare canestri a volontà. “Bisognerà a Scafati –ha detto Dell’Agnello- mettere a frutto ciò che di positivo si è costruito durante la preparazione al torneo. Ci proveremo sino alla fine del match per uscire dal parquet imbattuti».

Bergamo e Remer si schiereranno con le formazioni al completo. Buona stagione!

