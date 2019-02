Bergamo e Remer inarrestabili

Biella e Agrigento finiscono ko Bergamo e Remr effervescenti. Il team cittadino ha strapazzato in trasferta Biella (78-48); i trevigliesi hanno liquidato con un altrettanto sonante 94-68 l’ Agrigento al PalaFacchetti.

Evidentemente più vistoso il bottino di Bergamo, preciso e pratico in avanti e autentica saracinesca dietro. Il solito Roderick in edizione-fenomeno: 25 punti, 8 rimbalzi e distributore di assist per i compagni in quantità industriale. Dopo sua maestà Roderick in primo piano Fattori (20 con uno stupefacente 4 su 4 al tiro dalla grande distanza) seguito da Taylor (13) e da capitan Sergio (9). Insomma un blitz da incorniciare che consente al club di patron Massimo Lentsch di rimanere nei quartieri alti della classifica. Ua sfida in Piemonte che ha visto Bergamo concentrata e determinata sin dalle battute iniziali. Costantemente in vantaggio la formazione orobica è poi esplosa nella terza frazione frastornando gli avversari incapaci di una minima reazione. Gigantesca la difesa: qui ogni meccanismo tattico ha funzionato in maniera impeccabile.

Per la Remer si è trattato del sesto successo ottenuto in sette partite. A farne inesorabilmente le spese di una Remer al top della condizione, il pur temibile quintetto siciliano (privo, comunque, di una pedina importante come Zilli). A dare la carica ai locali il solito Pecchia (22) coadiuvato a dovere da Nikolic (15) Roberts (13) Borra (10) e a tratti da Caroti (11). Convincente l’esordio del figliol prodigo Reati, autore di 9 punti nonostante sia giunto a Treviglio a metà della scorsa settimana. Questo successo (il sesto in sette match) permette alla formazione di coach Adriano Vertemati di mantenere più che mai vivo l’ obiettivo playoff.

