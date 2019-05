Bergamo e Remer per un blitz in gara 3

A Mantova e a Roseto degli Abruzzi Bergamo e Remer venerdì 3 maggio rispettivamente a Mantova (ore 20,30) e a Roseto degli Abruzzi (alle 21) per gare-tre dei playoff per la promozione in serie A1. Nelle sfide al PalaAgnelli e al PalaFacchetti entrambe ne hanno vinta una e persa l’altra.

Da qui l’importanza di rientrare a casa con il secondo successo per poi puntare al successivo blitz in programma, sempre in trasferta, domenica prossima (alle 18 il via). Ma concentriamoci su un impegno alla volta. Nelle precedenti esibizioni Bergamo e Mantova hanno dato vita a match vibranti. Nel primo il team cittadino ha prevalso di 9 lunghezze ma fino a 5’ dal termine si era giostrato punto a punto. Ancora più incerta la sfida successiva tanto che il verdetto è uscito solo dopo un tempo supplementare con i virgiliani ad avere la meglio per «mezzo» canestro (93-92).

In quest’ultima occasione (un po’ sotto tono fenomeno Roderick) non è stato sufficiente l’applauditissimo show di diavoletto Taylor (35 i punti totalizzati!) per bissare il risultato conseguito all’esordio. Qualitativamente superiore sulla carta Bergamo (non a caso classificata quarta mentre Mantova settima in regular season) dovrà ricordarsi di prestare maggior attenzione in difesa auspicando che Roderick torni immediatamente a macinare canestri in abbondanza e a recuperare i rimbalzi.

La Remer arriva in Abruzzo rinfrancata nel morale perché reduce da una meritata nonché netta vittoria (80-67). Se il quintetto diretto dalla panchina dallo stratega Adriano Vertemati ripeterà quella prova le probabilità di mettere in ginocchio gli avversari saliranno parecchio. Certo, l’assenza di capitan Pecchia non ci voleva ma altre frecce nell’arco della squadra trevigliese non mancano a partire dal rivitalizzato cecchino Reati.

