Bergamo e Remer, sfide che contano

Per un buon piazzamento nei playoff Ultimo turno con posta in palio importante sabato 20 aprile per Bergamo e Remer. Decisive le collocazioni nella griglia delle prossime sfide-promozioni per il salto nella massima serie nazionale.

Bergamo e Remer ospitano alle 20,30 rispettivamente al PalaAgnelli il Tortona e al PalaFacchetti la pari graduatoria Rieti. Decisamente alla portata la gara del team cittadino in quanto Tortona non ha più da chiedere a questa regular season. Viceversa trevigliesi e laziali sono alla ricerca del terzo posto in graduatoria definitivo.

Unico pericolo per Bergamo è di dare per scontato in partenza il verdetto. D’accordo, il terz’ultimo Tortona e privo di alcuna motivazione non fa tremare i polsi sulla carta. Si sa, però, che nello sport le sorprese sono all’ordine del giorno. Da qui l’invito a capitan Sergio e compagni di scendere sul parquet con la dovuta concentrazione.

Ben altro aspetto, ribadiamo, assume la partita della Remer. Per la formazione di coach Adriano Vertemati è in gioco un posto di riguardo nel successivo mini-torneo dal quale uscirà la squadra da inserire in serie A. Per di più il calendario vede sfidanti proprio Remer e Rieti cioè le pari punti dietro alle capoliste Virtus Roma e Capo d’Orlando. Insomma un incontro dall’alto contenuto agonistico e sicuramente spettacolare. Purtroppo Treviglio non potrà avvalersi dell’infortunato Pecchia (tra i protagonisti in regular season). Ai supporter l’abituale compito di portare il focoso contributo dagli spalti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA