Bergamo e Remer,voglia di riscatto

Contro Montegranaro e Verona Gran voglia di pronto riscatto di Bergamo e Remer dopo la battuta a vuoto di domenica in gara 1 dei playoff per il salto nella massima divisione nazionale. Le avversarie, rispettivamente Montegranaro e Verona, sono avvisate. Ecco i prossimi appuntamenti: martedì 14 al Pala Facchetti alle 21 per i trevigliesi; per il team cittadino si va a Porto San Giorgio al medesimo orario.

Le formazioni orobiche hanno subito un passivo di 8 lunghezze anche se lo svantaggio era stato molto più di spessore. Ai due coach, Sandro Dell’Agnello e Adriano Vertemati, il compito di aggiustare, a tempo di record, ciò che non ha funzionato nel match iniziale sotto l’aspetto tecnico-tattico e magari mentale. Purtroppo Dell’Agnello non disporrà di nuovo dell’infortunato Taylor, un’assenza di spessore visto che il «diavoletto» statunitense insieme al connazionale Roderick ha recitato il ruolo da inequivocabile protagonista nella regular season. Al giovane Zugno e all’esperto Casella il compito di non farlo rimpiangere in maniera eccessiva.

Vertemati, invece, spera nel prezioso rientro di capitan Pecchia, pure lui pedina di alto spessore del quintetto del presidente Gianfranco Testa. Da sfruttare all’ennesima potenza il fattore campo: in questo caso la differenza spetterà ai supporter sempre encomiabili per sostegno dagli spalti dell’arena di via del Bosco. Per Bergamo e Remer, riuscire a portarsi sull’1-1 equivarrebbe giocare il terzo impegno dei quarti di finale senza l’assillante imperativo del dover vincere a tutti i costi.

