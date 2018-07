Bergamo ingaggia «torre» Benvenuti

Coach Dell’Agnello: ben venga il derby Lorenzo Benvenuti, 23 anni, è il nuovo pivot della Bergamo Basket: da Reggio Calabria alle Mura Venete. Le prime dichiarazioni del coach sul derby.

Benvenuto alla Bergamo Basket a Lorenzo Benvenuti, pivot ventitreenne, proveniente dal Reggio Calabria (serie A2). Va subito sottolineato che dovrebbe trattarsi di un cambio come del resto lo è stato nelle sue precedenti esperienze sportive. Anche la dirigenza riteniamo la pensi così tanto che è operativa alla ricerca di un centrale più certificato. A favore di Benvenuti i 207 centimetri di altezza e possibili margini tecnici di miglioramento. Qualora non si riuscisse nell’intento di ingaggiare un’altra pedina si «promuoverebbe» da numero 5 Fattori, impostosi alla grande lo scorso torneo però da ala grande. Sembra scartata l’ipotesi di fotografare sotto i tabelloni uno straniero.

La coppia di americani da scegliere sul mercato è circoscritta a un regista e a una guardia entrambi con mani calde per i tiri dalle media e grande distanza. Sin qui in entrata Bergamo si avvale di Casella, Zugno e appunto Benvenuti. Del terzetto il solo Casella è sulla carta un titolare nel più ampio senso del termine. Sappiamo che il nuovo coach Sandro Dell’Agnello insieme al general manager Valeriano D’Orta sono alle prese con parecchi procuratori alla caccia di rinforzi. Sostituire, in effetti, partenti del valore di Hollis, Solano, Ferri e Laganà (Bozzetto è sui livelli giù di lì di Benvenuti) non è cosa semplice ma ciò era arci noto da tempo.

Intanto Dell’Agnello sul ritorno alla disputa del derby che mancava sul territorio orobico dalla bellezza di 12 anni ha detto «Ben venga! Di sfide campanilistiche ne ho vissute parecchie sia sul parquet sia da allenatore. Sono partite memorabili che fanno parlare dal lunedì precedente alla domenica della gara coinvolgendo le rispettive tifoserie anche nelle settimane successive». Come non essere d’accordo?

