Bergamo, inizia male la semifinale playoff

Sconfitta a Capo d’Orlano per 90-73 Inizia male Bergamo la semifinale dei playoff per la promozione nella massima divisione nazionale. Grandi meriti agli avversari di Capo d’Orlando che hanno sbagliato davvero poco nei 40 minuti giocati.

Del resto con un Roderick sotto tono e sempre assente Taylor non c’era da aspettarsi un granché. In ogni caso nulla da rimproverare a Bergamo per l’impegno profuso. A livello individuale si sono salvati Casella (14) (la miglior prova da quando è alla corte di Dell’Agnello) e a tratti Zucca e Fattori.

Punteggio alto (26-23) nella frazione iniziale. Le contendenti privilegiano la fase offensiva rispetto alle difese. È Roderick che la fa subito da protagonista sia in fase realizzativa sia negli assist. I padroni di casa, a metà del tempo, sono avanti di 10 lunghezze ma il team di coach Sandro Dell’Agnello stringe i denti e riesce a recuperare quasi l’intero passivo. Alla ripresa del gioco i locali approfittano di un calo di tensione di capitan Sergio e compagni per prendere un margine abbastanza rassicurante (48-34 all’intervallo lungo). Migliori realizzatori sino a quel momento Roderick (9) e Fattori (8 di cui due bombe).

Staremo a vedere se Dell’Agnello riuscirà ad aggiustare qualcosa soprattutto indietro in quanto Capo d’Orlando se continuasse così raggiungerebbe quota 100 al termine della sfida. Ma è ancora Capo d’Orlando a dettar legge al punto di infliggere agli orobici un parziale di +20. Meno male che c’è Casella in giornata altrimenti il passivo sarebbe stato ulteriormente pesante. Sta mancando, questa volta, Roderick con medie non all’altezza della fama ed eccessivamente e inspiegabilmente nervoso. L’ultima frazione è, in pratica, un monologo di Capo d’Orlando che alla sirena di fine partita certifica il risultato di 90-73. Si tornerà sul parquet siciliano lunedì 27 maggio per gara 2 , partita ancora trasmessa in diretta da SportItalia.

