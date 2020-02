Bergamo la carica dei maratoneti

In centro un fiume di podisti- Foto/Video In corso di svolgimento la mezza maratona, gran parte del centro off limits almeno fino a mezzogiorno. Guarda le vie interessate al passaggio qui

Un fiume di podisti in uno scenario fantastico e nelle condizioni atmosferiche perfette sono partiti nella mattinata di domenica alle 9 dal Sentierone per affrontare le tre prove della City Run: la velocissima 10 chilometri (competitiva e non), la Bergamo21 Half Marathon (competitiva), giunta all’ottava edizione, sul nuovo tracciato con partenza e arrivo in centro. In chiusura il fiume festante della Sonnen Relay 3x7km (non competitiva).

Guarda le vie interessate al passaggio cliccando qui.

maratona

