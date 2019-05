Bergamo per qualificarsi ai «quarti»

Remer per evitare l’eliminazione Obbligata a vincere a tutti i costi la Remer a Roseto degli Abruzzi mentre Bergamo deve sfruttare il bonus a disposizione per qualificarsi subito ai quarti di finale evitando cioè la bella. Le rappresentanti orobiche di serie A2 giocano domenica 5 maggio alle 18 rispettivamente contro Roseto e Mantova.

O dentro o fuori per i trevigliesi avendo perso due delle tre partite sin qui disputate. Sul verdetto finale molto dipenderà da come le contendenti si presenteranno sul parquet dal punto di vista atletico avendo giocato già venerdì scorso. In altre parole ne trarrà indubbio beneficio la squadra che avrà recuperato maggiori energie. Il team della Bassa, inoltre, dovrà fare i conti con l’importante assenza di capitan Pecchia e con un fattore campo tra i più ostici dell’intero campionato. Nonostante ciò se rivedremo la Remer delle giornate migliori della corrente stagione sportiva, il prosieguo nell’affascinante percorso-playoff non conoscerà interruzione.

Discorso differente per Bergamo. Espugnare per la seconda volta nel giro di 48 ore il palasport di Mantova equivale mettere in tasca il lasciapassare per ulteriori sfide sempre più stimolanti sotto mille aspetti. Parecchio dipenderà dalle prestazioni di fenomeno Roderick e del connazionale diavoletto Taylor incontrastati protagonisti nell’ultimo confronto. Se, poi, il collettivo saprà contrapporre una difesa saracinesca potremmo festeggiare l’ingresso al successivo turno. Degli avversari occhio all’ex Ghersetti, l’italo argentino mai dimenticato a Bergamo. Le formazioni in lizza si affronteranno al completo.

