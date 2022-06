Bergamo, per restare aggrappata ai playoff serve un’impresa

Cividale si presenta a Bergamo forte di due successi casalinghi di cui il primo per il rotto della cuffia (59-54), l’ultimo mercoledì scorso molto netto (91-68). Inutili i giri di parole: rispetto alla Withu gli antagonisti dispongono di un roster molto più completo. Nello sport c’è sempre la possibilità che i valori si ribaltino, anche se come in questo caso, sulla carta, è molto poco probabile. Già autori di una buona stagione, i bergamaschi ambiscono ad allungare la serie e a battere i più quotati avversari almeno una volta davanti ai propri tifosi. Sarebbe un’ulteriore soddisfazione in un’annata già positiva.