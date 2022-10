Bergamo, prima sconfitta in campionato: vince nettamente il Brianza 84-67

Fatale, soprattutto la terza frazione di gioco con i padroni di casa in grado di piazzare un ampio parziale di 61-46. Un passivo per capitan Simoncelli e soci troppo pesante per cercare di ribaltarlo in soli dieci minuti. BB14 meno pimpante delle precedenti gare anche se volontà e agonismo non sono mai venuti meno.

Negativa la prova del reparto difensivo e non eccelsa pure in avanti. Solo tre le pedine orobiche in doppia cifra: Genovese (21), Sodero (20) e Isotta (10). Sul fronte opposto magistrale la prestazione di Bugatti capace di segnare a referto 32 punti. Non in giornata di vena Simoncelli, idem Cagliani. Da ricordare che il Brianza-Bernareggio aveva già sconfitto la formazione di coach Ghirelli nella Supercoppa prima dell’avvio del torneo. Un ko che ci può comunque stare: l’importante è che la BB14 faccia tesoro della lezione subita e si riprenda in tempi ragionevolmente brevi.