Bergamo puntuale alle cronometro tricolori: cinque volte sul podio

Corridori e squadre bergamasche protagonisti nelle cronometro che giovedì 22 giugno hanno aperto i Campionati italiani di ciclismo a Sarche, in Trentino. Nella prova dei professionisti Mattia Cattaneo ha bissato l’argento del 2022 , arrendendosi solo a un fuoriclasse delle corse contro il tempo come Filippo Ganna (25,7 km in 32’48”). Il bergamasco della Soudal QuickStep ha chiuso a 24” dal verbano e con 6” di margine su Matteo Sobrero, bronzo.

Argento anche fra gli Under 23 con il bergamasco Nicolas Milesi (Colpack Ballan) che ha conquistato un brillante secondo posto 1’12” dall’imprendibile Bryan Olivo (25,7 km in 35’20”). Terzo a 1’16” Dario Igor Belletta.

Juniores: squadre orobiche pigliatutto

Il podio della cronometro juniores: da sinistra Davide Donati (Trevigliese), Luca Giaimi (Team Giorgi) e Samuele Alari (Romanese)

(Foto di Rodella)

Infine podio monopolizzato dalle squadre bergamasche fra gli Juniores: titolo italiano per il ligure Luca Giaimi (Team Giorgi Torre de’ Roveri) che ha percorso i 14,5 km in 19’58”, argento a 12” per il bresciano Davide Donati (Ciclistica Trevigliese), bronzo a 21” per il bergamasco di Telgate Samuele Alari (Romanese).