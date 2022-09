Bergamo scalda i motori: domenica gli Europei trial a Piazzatorre, il 25 gli Italiani

Due eventi in due settimane: Bergamo sarà al centro dei motori. Sabato 10 e domenica 11 settembre la quinta e ultima tappa del Campionato europeo di trial a Piazzatorre. Domenica 25 settembre a Schilpario la quinta e conclusiva prova del Campionato italiano di enduro della categoria major (over 35). Il comune denominatore è la firma organizzativa del Moto Club Bergamo che mercoledì 7 settembre al Lazzaretto ha lanciato il doppio appuntamento nella conferenza stampa di presentazione con il presidente Giuliano Piccinini, il vice Pierluigi Rottigni, l’assessore regionale Lara Magoni, il consigliere regionale Alex Galizzi, il delegato provinciale della Federmoto Nico Pelandi, il sindaco di Piazzatorre Valeriano Bianchi e il vicesindaco di Schilpario Onorino Bonaldi. «In questo settore Bergamo è da sempre sinonimo di eccellenza – ha sottolineato l’assessore Magoni – grazie a queste manifestazioni si generano interessanti ricadute per il turismo e per l’economia locale».