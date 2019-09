Bergamo, scorpacciata di amichevoli

Si inizia con la pari categoria Biella Scorpacciata di amichevoli da mercoledì 18 a domenica 22 settembre per il Bergamo basket in preparazione del campionato fissato per il 6 ottobre. Primo appuntamento al PalaAgnelli (ore 17) con Biella inclusa nel medesimo girone.

Seguiranno quelli di sabato 21 al Centro sportivo Italcementi (16,45) con il Verona (sempre di serie A2) e di domenica 22 con Gojang Orions, club della Corea del sud , al PalaBorgo (borgo Santa Caterina) alle 16. Una partita dopo l’altra assai utili per coach Marco Calvani per amalgamare un roster rivoluzionato in estate nei suoi nove decimi (unico superstite il ventitreenne regista Ruben Zugno). Reduci dalla sconfitta con la Cassa Rurale e di conseguenza eliminati dalla Supercoppa di lega capitan Bozzetto e soci cominceranno a confrontarsi con Biella, pure estromessa al termine della prima fase dalla stessa competizione.

La sfida di domenica con Treviglio non ha indicato nulla di nuovo su un Bergamo che vive, soprattutto, sulla velocità e dinamismo della gran parte di giovani componenti il roster. Ad ergersi nel ruolo di protagonisti gli stranieri Carroll (americano) e l’inglese Lautier con il compito di non far piangere oltre il dovuto il fenomeno Roderik e l’immarcabile Taylor. Nelle precedenti uscite, in gare ufficiali, Carroll ha evidenziato buone qualità tecniche e movimenti impressionanti; Lautier, all’esordio sui parquet europei provenendo da un college Usa, abbisogna di accumulare ulteriore esperienza agonistica per produrre il meglio di sé. Quanto alla batteria italiana da auspicare che il lavoro in palestra di un allenatore coi fiocchi come il romano Marco Calvani si concretizzi in un graduale percorso non privo di adeguati risultati.

