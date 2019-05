Bergamo si colora di nerazzurro

«Grazie ragazzi», ecco le vostre bandiere In vetrina o sui balconi, moltissimi i bergamaschi che hanno esposto la bandiera nerazzurra alle 18 di venerdì 31 maggio. Su L’Eco di Bergamo di sabato 1 giugno tutte le vostre foto.

La città si colora di nerazzurro per dire «Grazie ragazzi» alla squadra atalantina che ha portato Bergamo in Champions League e che ha regalato a tutti i tifosi una stagione da ricordare. Le bandiere de «L’Eco», come le sciarpe preparate per la finale di Coppa Italia, sono andate a ruba e tantissimi bergamaschi hanno risposto al nostro invito di esporre la bandiera alle 18 di venerdì 31 maggio. I balconi, ma anche le vetrine e le finestre di case e negozi si sono riempite di bandiere per incoronare la squadra di Gasperini, Gomez e compagni.

Ecco una prima carrellata di foto arrivate in redazione a «L’Eco di Bergamo» e sulla pagina Facebook de «L’Eco» e di Corner. Tutte le foto saranno pubblicate nell’edizione de «L’Eco di Bergamo» di sabato 1 giugno.

Pinuccia Cuter

Elda Serighelli

Fabrizio Carrara

Marco Longo

Giuseppe Pezzotta

Cristiano Beretta

Luisella Ghislandi

Martina Martinelli

Bar Gardella

Elga Perletti

Emanuela Altieri

«Grazie ragazzi» dall’antico mulino di Misano di Gera d’adda

Mattia Gotti

Martina Brozzoni

Laura Magni

Laura Magni

Viola e Thomas Frosio espongono la bandiera nerazzurra «Grazie ragazzi» a Clusone

© RIPRODUZIONE RISERVATA