Bergamo si gioca la bella a Cividale con solo 8 giocatori

Basket serie B La bella della serie di semifinale si giocherà a ranghi ridotti per il concomitante impegno degli under nei campionati nazionali.

Otto giocatori a referto, parte così, non certo nel migliore dei modi, la trasferta decisiva della Withu nella bella per l’accesso alle finali promozione in programma mercoledì 8 giugno a Cividale del Friuli.

All’appello mancheranno l’ormai titolarissimo Isotta e gli altri under Cagliani e Rota, tutti impegnati nelle finali nazionali di Ragusa tra le fila della consociata Blu Orobica. Una vicenda che ha creato non poche polemiche in settimana tra i vertici delle due società ma che qui non vogliamo approfondire.

Cagnardi Allora non resta che sognare una nuova impresa del team cittadino in ogni caso pronto per sovvertire i pronostici nella proibitiva nonchè decisiva sfida in Friuli. Coach Devis Cagnardi, privo già degli infortunati Negri e Ihedioha, farà così ricorso a tempo pieno ai titolari Savoldelli, Dell’Agnello, Sodero, Simoncelli e Bedini in aggiunta ai baby Manenti, Picinni e De Martin.

Una gara, sulla carta, del tutto impari, tanto più che la corazzata Cividale (prima nella regular season) si schiererà al completo. La serie e sul 2 a 2, è stato rispettato sino ad ora il fattore campo. Lo spareggio si gioca in casa di Cividale per il miglior piazzamento in regular season.