Bergamo supera Biella (75-70)

Carroll e Allodi sugli scudi A poco più di un paio di settimane dal pronti via del campionato la squadra di basket cittadina sta prendendo sempre più fisionomia.

A distanza di tre giorni dalla «sberla» nel derby in Supercoppa, Bergamo si è rialzata superando nell’amichevole di mercoledì 18 settembre al PalaAgnelli la pari categoria Biella: 75-70 il risultato. Contro avversari che non vanno per la maggiore il team cittadino ha ulteriormente confermato di possedere l’intelaiatura per battersi nell’intento di salvaguardare la preziosa categoria. Per onestà di cronaca da segnalare che il quintetto piemontese era privo dello statunitense Ed Polite e del play-guardia Federico Massone.

A livello individuale, in casa Bergamo, si è avuta conferma delle qualità tecniche e realizattive di Jeffrey Carroll che ha totalizzato 19 punti così come il centro Giovanni Allodi. Quest’ultimo si sta inserendo bene nello scacchiere di coach Marco Calvani tanto da considerarsi più che un cambio di capitan Bozzetto. Zugno ha tenuto discretamente il parquet distribuendo invitanti palloni ai compagni ed evidenziandosi pure al tiro. Solite attenzioni sull’inglese Lautier al quale non difetta l’impegno agonistico ma da qui a convincere in maniera totale per il momento ce ne passa. Non utilizzato, per precauzione, Costi.

A poco più di un paio di settimane dal pronti via del campionato la squadra sta prendendo sempre più fisionomia. A nostro avviso la mancanza di un certificato cecchino dalla media e dall’arco è evidente nonostante il coach cerchi di mascherarlo escogitando continui schemi tattici. Prossimo appuntamento sabato 21 settembre con Verona (A2) al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto, con inizio alle 16,45.

