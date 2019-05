Bergamo va ai quarti di finale

Taylor non c’è, Roderik fa la differenza Bergamo ai quarti di finale pur priva di Taylor. Vittoria ottenuta solo nel finale nonostante le venti lunghezze di vantaggio dei padroni di casa al riposo lungo.

E un solo canestro il margine finale (72 a 70). A decidere l’esito della gara il ventenne Bedini che con freddezza ha bucato la rete avversaria dalla media distanza. A Roderick, come sempre, la palma del migliore. Lo statunitense, tra l’altro, ha dovuto sobbarcarsi anche il prezioso apporto del citato Taylor. L’intero collettivo, comunque, non si è risparmiato nemmeno un istante quanto ad agonismo e spirito di gruppo. Anche la tifoseria ha fornito un contributo particolare. Complimenti a Sandro Dell’Agnello per l’encomiabile modo nel gestire la squadra in campo e per gli azzeccati, anche se limitati dal punto di vista numerico di cambi. Gli avversari per oltre metà gara avevano subito di gran lunga lo strapotere della formazione bergamasca. Ma a partire del venticinquesimo minuto hanno evidentemente suonato la carica. Protagonista numero uno l’ex Mario Ghersetti, mai abbastanza rimpianto del PalaAgnelli. Ma il tardivo risveglio del team virgiliano ha in un certo qual modo agevolato Bergamo.

Prossimo appuntamento per gara uno domenica prossima contro la vincente tra Montegranaro e Latina. Chissà che non possa recuperare in questi giorni Taylor in panchina contro Mantova, ma del tutto inutilizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA