Berisha e Gollini: una poltrona per due

Alternanza, l’opinione di Piotti e Pinato Finora entrambi fra i pali: sei presenze per il più giovane, tre per l’albanese.

Nelle ultime due estati la società ha investito molto per assicurarsi il cartellino di entrambi.

Gollini o Berisha: chi è il numero uno? Riecco il re di tutti i dualismi: un ballottaggio che diventa anche un dilemma, perché riguarda il ruolo più delicato. Se hai due centravanti forti puoi studiare un modulo che li esalti entrambi, ma se ti trovi con due portieri devi per forza scegliere: l’Atalanta, oggi, ha due estremi difensori allo stesso livello e non ha ancora incoronato il titolare, almeno in senso assoluto. L’anno scorso giocava sempre Berisha, ora Gollini ha scalato le gerarchie e pare in vantaggio, ma il discorso resta aperto: Gasperini ha spalancato il tormentone e, per ora, si procede ragionando alla giornata.

Cosa ne pensano due portieri che hanno fatto la storia, un numero 1 Ottorino Piotti e un numero 12 davide Pinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA