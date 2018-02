Biglietti Borussia Dortmund-Atalanta

Dal 5 febbraio inizia la vendita online Tutte le informazioni per acquistare in vendita libera i biglietti nel settore ospiti per la trasferta di Europa League.

Nelle scorse settimane erano stati messi in vendita i biglietti per gli altri settori, ora, invece, c’è la possibilità di acquistare i tagliandi in vendita libera per il settore ospiti alla partita Borussia Dortmund-Atalanta, gara di andata dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League in programma giovedì 15 febbraio alle 19 al Signal Iduna Park di Dortumnd, l’Atalanta ha comunicato che sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante download del relativo documento di acquisto dal sito internet www.listicket.com . L’inizio della vendita è prevista per lunedì 5 febbraio alle 17 e la chiusura giovedì 8 febbraio ore 15 (la vendita terminerà prima in caso di esaurimento posti).

La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato alla biglietteria dello stadio di Bergamo di viale Giulio Cesare venerdì 9 febbraio dalle 12 alle 18. Il documento generato online sarà sostituito con il titolo fornito dal Borussia Dortmund e valido per l’accesso al settore ospiti del Signal Iduna Park di Dortmund previa contestuale compilazione e sottoscrizione di un modulo informativo e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non sarà considerata valida la patente) e consegna di una fotocopia fronte e retro dello stesso. Sarà consentito delegare per il ritiro del tagliando: chi ritira dovrà presentare la delega dell’acquirente con allegata copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

RITIRO BIGLIETTO: venerdì 9 febbraio dalle 12 alle 18

Prezzo del biglietto: € 38,50 + 1,50 prevendita a cui aggiungere la commissione di spettanza di Listicket per la transazione on line. Vendita solo settore curva ospiti. Sarà acquistabile un solo ticket.

