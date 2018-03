Bologna-Atalanta, parla Donadoni

«Non sarà mai una gara come la altre» Domenica col suo Bologna ospita l’Atalanta: «I legami col passato restano

I nerazzurri hanno raggiunto grandi traguardi, una realtà da cui prendere spunto per crescere».

Una partita come le altre non lo sarà mai. Roberto Donadoni guarda l’Atalanta e rivede il suo passato: Bergamo è casa sua e a quei colori è sempre legato, anche se la sua storia atalantina risale a tanto tempo fa. Domenica, con il suo Bologna, incrocerà i nerazzurri, che spesso, da avversario, gli hanno fatto male. Spontaneo e lucido come sempre, ma a modo suo, mai facendo rumore: senza cercare scorciatoie, Donadoni parla di Bologna e di Atalanta, di passato e di futuro e poi - con grande dolore, ma senza cadere nella facile retorica - di Astori, che aveva allenato a Cagliari.

