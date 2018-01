Borussia-Atalanta, è tutto esaurito

Oltre 1.000 ticket venduti in poche ore Alle 9 di sabato 13 gennaio in vendita rimanevano solamente 4 biglietti in tutto lo stadio.

Un assalto a colpi di click. Non si può definire diversamente quanto è successo on line appena il Borussia Dortmund ha aperto la vendita libera nella mattinata di venerdì 12 gennaio. Nel giro di poche ore sono stati letteralmente «bruciati» oltre 1.000 biglietti (ma alla fine potrebbero essere 1.500) nei vari settori del Signal Iduna Park, il monumentale stadio dove alle 19 di giovedì 15 febbraio l’Atalanta affronterà il Borussia Dortmund per i sedicesimi di Europa League.

Il settore ospiti di Dortmund

Nel giro di pochi minuti si è scatenato l’assalto di chi intende muoversi su Dortmund in autonomia, senza cioè acquistare uno dei pacchetti del Club Amici dell’Atalanta e della Ovet (che a breve annuncerà le modalità) o farsi la trasferta a bordo del treno della Curva Nord, tra l’altro già tutto ampiamente esaurito. Nel pomeriggio di venerdì il Borussia ha messo in vendita anche i biglietti di un settore che era stato messo prudentemente a «cuscinetto» tra il settore ospiti (che può contare di suo su 3.300 biglietti a disposizione della tifoseria nerazzurra): 300 posti che sono letteralmente volati via nel giro di un’ora. Fatti due calcoli potrebbero essere 5.000 i tifosi atalantini sugli spalti di Dortmund, sparsi ovunque. Per gli ultimi ritardatari, alle 9 di sabato 13 gennaio i biglietti disponibili on line erano 4 . In tutto lo stadio.

