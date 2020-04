Brescia e Atalanta insieme contro il Covid

Le testimonianze degli ex calciatori - Video Brescia e Atalanta, rivalità calcistica storica, in passato anche con risvolti violenti tra le estreme foserie, ma che il coronavirus ha unito in fratellanza in un video social che raccoglie le voci dei ex calciatori delle squadre bresciana e bergamasca in questo periodo in cui le due province sono tra le più colpite dal coronavirus.

A unire gli ex calciatori un messaggio di solidarietà alla Cooperativa azzurra in cui lavorano ragazzi disabili a Darfo, in Vallecamonica. Le testimonianze sono state realizzate dalla giornalista Federica Bonetti che ha raccolto le testimonianze, tra gli altri, di Dario Hubner, Andrea Pirlo, Marco Zambelli, Maurizio Ganz, Rolando Bianchi e Daniele Carnasciali. Tutti, in un messaggio registrato sui cellulari a raccomandare: «Stiamo a casa, questo è il momento dell’unione, ci vedremo presto sui campi».

Ognuno dal cellulare ha registrato il proprio messaggio. Al video ha partecipa anche l’allenatore del Milan, Stefano Pioli: «So che è dura, ma se siamo uniti torneremo a fare le cose che ci piacciono veramente».

