Brescia fa il tifo per l’Atalanta

Ma è una svista, si riaccende la rivalità Tifoseria bresciana sul piede di guerra per una svista: su un giornale locale il grazie all’Atalanta.

Un errore di caricamento di una pagina del quotidiano «BresciaOggi» che alla tifoseria bresciana proprio non è andato giù. Sul giornale in edicola giovedì 31 maggio infatti è uscita una pagina pubblicitaria di un inserzionista che voleva ringraziare l’Atalanta per i successi di stagione. Una pagina che non era prevista su quella testata e che non è passata inosservata: ha infatti suscitato le ire della tifoseria bresciana e riacceso la rivalità calcistica tra Bergamo e Brescia. Il giornale si è subito scusato sul sito Internet: «Sul numero in edicola oggi – si legge online – in un supplemento pubblicitario è uscita una pagina con la quale un inserzionista ringraziava pubblicamente l’Atalanta per i successi conseguiti in campionato. Si è trattato di un errore di caricamento: questa pagina doveva infatti uscire su analogo supplemento allegato ad un altro quotidiano. Detto questo si tratta di un grave errore per il quale chiediamo scusa ai tanti tifosi del Brescia e ai bresciani tutti che fin dalle prime ore del mattino hanno manifestato tutta la loro delusione e rabbia. Saremo attenti per il futuro che simili errori non accadano più».

