Caccia spietata al biglietti di Dortmund

Venduti quasi mille in poche ore La caccia al biglietto dei sedicesimi di Europa League è scattata venerdì mattina e sembra essere andata a buon fine: ne sono stati venduti quasi un mille in poche ore. Volatilizzati. Ne sono rimasti davvero pochi, come si può vedere dal sito del Borussia.

Come previsto, i tifosi atalantini si sono fiondati sui biglietti di Borussia Dortmund-Atalanta messi in vendita sul portale della società tedesca. Ne sono stati venduti quasi mille in poche ore. Dopo una prima ondata mattutina il Borussia ha deciso di aprire un altro settore, inizialmente non previsto, accanto allo spazio dove saranno presenti i gruppi organizzati nerazzurri. Anche quest’ultimo bonus è stato «spazzolato» in poche ore. Il 15 febbraio al Signal Induna Park quindi ci sarà una notevole rappresentanza bergamasca. Ai circa 3300 tifosi che raggiungeranno Dortmund con i gruppi organizzati infatti vanno aggiunti i «singoli»: in totale saranno quasi cinquemila nerazzurri pronti a tifare la squadra in questo storico appuntamento.

In attesa di conoscere i dettagli dei pacchetti che Ovet metterà in vendita (si attendono novità nei prossimi giorni), c’è la proposta del Club Amici dell’Atalanta, aperta solo ai tesserati. Trasferta da mattina a sera, giovedì 15: volo charter da Orio al Serio a Colonia (e ritorno) e ultimi cento chilometri in pullman, per il trasferimento fino a Dortmund. Il pacchetto – organizzato in collaborazione con Ovet – comprende volo, trasferimento e biglietto nel settore ospiti, al costo di 400 euro. Il Club Amici avrà a disposizione due interi charter: il primo sarà riservato alle sezioni che partecipano attivamente all’organizzazione delle trasferte di campionato, il secondo agli ottanta circoli affiliati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA