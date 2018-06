«Cacciare il Milan dall’Europa League»

N.Y. Times svela le intenzioni dell’Uefa Secondo il prestigioso quotidiano americano, l’Uefa vorrebbe adottare il pugno duro contro la squadra milanese. A giovarne sarebbe l’Atalanta che potrebbe così saltare i «fastidiosi» e pericolosi preliminari.

Un articolo firmato Triq Panja sul The New York Times, rivela che l’Uefa avrebbe intenzione di usare il pugno duro contro il Milan e escluderlo dall’Europa League nonostante la squadra milanese abbia conquistato sul campo il traguardo. I conti non convincerebbero per nulla i funzionari del massimo governo del calcio europeo che, dopo aver analizzato in profondità i bilanci, non avrebbe ricevuto adeguate garanzie di copertura in merito. Se si verificasse quello che scrive il NYT, per l’Atalanta ci sarebbe la qualificazione diretta alla competizione senza dover passare per i preliminari.

Se il Milan fosse escluso sarebbe la prima volta per un club di blasone, inserito nei cinque massimi campionati europei (Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e Italia). Clicca qui per leggere l’articolo.

