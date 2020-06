Calciatore positivo? La squadra non si ferma

Nuova regola per il Campionato di Serie A Escluso l’isolamento per due settimane di una squadra di calcio, in caso di positività di un calciatore. Nuova regola per il Campionato di Serie A.

Lo ha deciso il Comitato Tecnico Scientifico e il Campionato in questo modo non si fermerà in caso ci fossero giocatori positivi al Covid. In una riunione su eventuali casi di calciatori positivi al coronavirus durante il Campionato, il Cts ha definito un nuovo protocollo che accoglie le richieste della Federcalcio: è stato quindi escluso l’isolamento per due settimane di una squadra di calcio, in caso di positività di un calciatore.

Non ci sarà quindi quarantena perla squadra, una decisione che permetterà di proseguire il Campionato. Secondo il nuovo protocollo, il giocatore che risulterà positivo dovrà fermarsi e mettersi in quarantena, mentre a tutti gli altri membri della squadra sarà fatto un tampone in tempi brevi al fine di evitare eventuali contagi.

