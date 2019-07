Calcio femminile, buona notizia

La Orobica ripescata in serie A Pink Sport Bari ed Orobica ripescate in Serie A femminile. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riunitosi a via Allegri.

Il calcio femminile bergamasco è salvo. Dopo l’addio alla massima serie dell’Atalanta Mozzanica che non si è iscritta al prossimo campionato, ecco la notizia più attesa per l’altra formazione della nostra provincia al via dello scorso campionato. L’Orobica Calcio Bergamo è stata ufficialmente ripescata nella massima serie dopo la retrocessione della scorsa primavera e un cammino che ha visto le rossoblù chiudere all’ultimo posto la graduatoria. Insieme alle ragazze di Marianna Marini anche un’altra formazione è stata ripescata nel consiglio federale della Figc riunitosi a via Allegri: si tratta da Pink Sport Bari, una delle avversarie dell’Orobica per la salvezza nello scorso campionato.

