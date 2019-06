Calcio, Mondiali donne: Italia ai quarti

In gol la bergamasca Valentina Giacinti L’attaccante del Milan e della Nazionale, tre volte capocannoniere in Seria A, ha segnato al 15’ contro la Cina.

L’Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Le azzurre guidate da Milena Bertolini agli ottavi hanno battuto la Cina 2-0 (1-0) grazie alle reti della bergamasca Valentina Giacinti, 25 anni, di Borgo di Terzo, e della pavese Aurora Galli. Ai quarti l’Italia sabato 29 giugno alle ore 15 affronterà la vincente di Olanda-Giappone, in programma stasera, martedì 25 giugno. La giovane bergamasca, che milita nel Milan, tre volte capocannoniere in Serie A, si è vista annullare una rete al 10’ per fuorigioco, poi il gol del vantaggio al minuto 15.

«È un risultato incredibile dopo una partita difficile, forse non giocata bene, ma abbiamo ottenuto un risultato importante. Oggi non c’è stato un bel gioco ma nel calcio non conta solo quello, le ragazze hanno dato tutto e siamo state ciniche», ha detto la ct dell’Italia femminile. «Ci siano fatte un regalo bellissimo – ha aggiunto – stiamo facendo tutti grandi cose e per riuscirci abbiamo bisogno del calore degli italiani, più si va avanti più il livello sale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA