Calcio, probabile stop per Mihajlovic

Seri problemi di salute, oggi parla il tecnico L’allenatore del Bologna potrebbe dover lasciare la guida della squadra per sottoporsi a una terapia d’urto, resasi necessaria a seguito degli esami clinici cui è stato sottoposto negli ultimi giorni. Nel pomeriggio la conferenza stampa.

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic potrebbe dover lasciare la guida della squadra per motivi di salute. La notizia, anticipata da alcuni media locali, dovrebbe trovare conferme in giornata, quando la società e il tecnico diranno come stanno le cose in una conferenza stampa.

Quello che è certo è che Mihajlovic non si trova con la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Il Bologna è partito giovedì, ma Mihajlovic è rimasto in città perché, la motivazione ufficiale, influenzato. Un’indisposizione che, però, aveva destato qualche sospetto, visto anche il noto spirito battagliero del tecnico serbo, che difficilmente avrebbe mancato un appuntamento importante per la costruzione di una stagione come i primi giorni di ritiro precampionato per una banale influenza. Nella serata di venerdì 12 luglio si è infatti diffusa la voce di problemi seri di salute che potrebbero costringere il tecnico serbo a fermarsi per sottoporsi a una terapia d’urto, resasi necessaria a seguito degli esami clinici cui è stato sottoposto negli ultimi giorni.

