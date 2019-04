Calcio provinciale agli sgoccioli

Salvezza per l’AlbinoLeffe È finita, ora ci saranno gli ultimi verdetti di stagione prima del rompete le righe estivo. In Serie C, a giochi fatti, ha del miracoloso la salvezza dell’AlbinoLeffe.

La formazione dell’ex atalantino Marcolini vince 2-1 in casa della Virtus Vecomp Verona e festeggia la salvezza dopo aver passato la prima parte della stagione da fanalino. In D sono arrivati due verdetti per le bergamasche: è salvezza per lo Scanzorosciate, mentre il Ciserano retrocede in Eccellenza. Andiamo a vedere tutti i verdetti che il calcio provinciale ci lascia al termine della regular season.

ECCELLENZA

Nel girone B la Tritium accede ai playoff e inseguirà la D contro l’Offanenghese, mentre il playout vedrà di fronte il Caprino contro la vincente dello spareggio tra Mapello e Arcellasco. Nel girone C al 1° turno playoff troveremo Vertotvese-Telgate, mentre un playout vedrà di fronte Casazza e Calcio Romanese.

PROMOZIONE

Nel girone bergamasco, il C, il secondo turno playoff vedrà di fronte Fotrza Costanza e Lemine, mentre i playout vedranno impegnati Fornovo-Romanengo e Atletico Chiuduno-Pradalunghese.

PRIMA CATEGORIA

Sarà spareggio per la promozione nella categoria superiore per Città di Dalmine e Azzano FG: i playoff vedranno impegnati la perdente della sfida, oltre a Loreto e Calvenzano, queste ultime in gara in semifinale. L’Or. Stezzano torna in Seconda, mentre il playout sarà Monvico-Nuova Selvino. Nel girone F Virtus Lovere-Cividatese vale i playoff, cosi come San Pancrazio-Falco. Chiari-Albano sarà la sfida playoff: Gorlago e Baradello tornano in Seconda.

SECONDA CATEGORIA

Nel girone A la Zognese vola diretta in finale playoff, dove troverà la vincente di Berbenno-Calusco; il playout vedrà in campo Real Borgogna e Ponte Calcio. Nel B il Villa d’Ogna vince il campionato, mentre alla Tribulina Gavarno toccano i playoff contro l’Aurora Seriate e a seguire Torre de Roveri-Rovetta. Nel grone C sfide playoff Grassobbio-Comun Nuovo e Boltiere-Barianese, playout tra Or. Brusaporto e United 2002. Nel girone I retrocede immeritatamente la Calcense, mentre nel T si salva il Capriate.

TERZA CATEGORIA

L’Amici Mozzo torna in Seconda, dove in precedenza ci erano arrivati Clusone, AlzaNese, Bagnatica, Amici Antegnate e Filago. I playoff di fine stagione vedranno di fronte Valle Imagna-Giov. Trealbe e Curnasco-Sorisolese nel girone A, San Leone-Cavernago nel C, Or. Bariano-Real Fara Rock nel D e Pontida-Ghiaie nel E.

