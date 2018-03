Calcio provinciale: top e flop

Albano, con la vittoria è già festa È già tempo di primi festeggiamenti nel rush finale ufficialmente iniziato. La prima bergamasca a gioire è l’Albano, che grazie al 3-0 all’Or. Brusaporto conquista matematicamente la vittoria del girone B di Seconda categoria.

Inizia una settimana dai tantissimi recuperi e già a Pasquetta altre formazioni potrebbero centrare i propri obiettivi. Ecco in sintesi i top e i flop della giornata del calcio provinciale bergamasco, orfano della A e con l’AlbinoLeffe a riposo.

Serie D: giornata di beffe per la maggior parte delle bergamasche. La maggiore è quella della Grumellese raggiunta sul 2-2 tra le polemiche dalla Bustese, poi c’è il pesante ko del Ciserano a Crema e l’altra beffa finale per il Calcio Romanese, battuto 1-0 dalla Pergolettese. Sconfitta con onore per lo Scanzorosciate, caduto con lo stesso risultato in casa della Pro Patria. Il derby di giornata era quello tra Pontisola e Caravaggio: ancora una volta i ragazzi di Cutroni conquistano i tre punti contro il Caravaggio grazie ad un rigore di Pinto e proseguono la corsa per il primato.

ECCELLENZA:

+ PARI E PATTA: Un punto per uno nel derby tra Caprino e Cisanese (1-1) e classifica tutto sommato tranquilla per entrambe.

- KO DOLOROSO: In piena lotta playoff il Brusaporto cade tra le mura amiche contro il penultimo in classifica, il Ghedi (1-0), e manca la possibilità di raggiungere il 4° posto.

PROMOZIONE:

+ RISVEGLIO SARNICO: Si sta realizzando l’impossibile nella lotta salvezza. L’Uesse Sarnico, sempre sul fondo della classifica dall’inizio, con la vittoria in casa della Juventina Covo raggiunge la Ghisalbese nel plotone delle squadre in corsa per mantenere la categoria.

- SCONFITTA INASPETTATA: Crolla con 3 reti nel primo tempo la Pradalunghese in casa del San Paolo d’Argon: sconfitta a sorpresa ma situazione immutata nei piani alti, visto che le dirette avversarie non hanno vinto.

PRIMA CATEGORIA:

+ SOGNI DA GRANDE: Girone di ritorno da record per il Paladina, che ha conquistato ben 22 punti dalla sosta e non perde dal 3 dicembre: il secondo posto è a soli 5 punti dopo la vittoria per 3-0 sul Città di Dalmine.

- RETROCESSIONE VICINA: Per l’Oriens il ritorno in Seconda categoria si avvicina dopo il ko per 2-0 in casa del Città di Segrate.

SECONDA CATEGORIA:

+ DUE VITTORIE TI CAMBIANO LA VITA: Sei punti in due partite e nuovi orizzonti salvezza per l’Or. Albino, reduce dai successi negli scontri diretti con Nova Montello e Comonte.

- PLAYOUT A RISCHIO: Nel girone C il Vidalengo sogna il pari con l’Asperiam, passando da 2-0 a 2-2, ma perde 3- 2 e resta a 9 punti dal terzultimo posto, rischiando la retrocessione diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA