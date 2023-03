Calcio senza barriere, il San Giuseppe Special cerca rinforzi

Una bella avventura

Infatti il meglio arriva dopo le partite. «Sì, a fine gara stiamo insieme per un gelato o una merenda – racconta Spada –, i nostri ragazzi hanno bisogno di questi incontri e anche per i genitori è importante scambiarsi esperienze. Quando abbiamo creato la squadra, abbiamo fatto presente ai dirigenti Csi questa nostra difficoltà, loro però ci hanno assicurato che avremmo trovato aiuto e in effetti è stato così. Ma non possiamo continuare in questo modo. Dobbiamo trovare ragazzi che desiderano unirsi al gruppo perché è importante innanzitutto per loro. Mettono l’anima in ogni sfida e hanno tanta voglia di continuare in questa bella avventura».