Calciomercato, altro colpo dell’Atalanta

Arriva il centrocampista Adrien Tameze Nuovo acquisto per questa sessione di calciomercato nerazzurro.

Nuovo acquisto per questa sessione di calcio mercato dell’Atalanta bergamasca calcio: sembra che i dirigenti nerazzurri siano riusciti a strappare al Nizza il centrocampista Adrien Tameze, classe 1994. Il calciatore, che ha doppio passaporto francese e camerunense, è atteso a Zingonia per la chiusura di una trattativa che dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli otto milioni di euro. Adrien Tameze Aoutsa è cresciuto nei settori giovanili di Lilla, Wasquehal e Nancy. Nel 2015 esordisce in campionati professionistici con il Valenciennes e il 9 giugno 2017 viene acquistato dal Nizza.

Intanto l’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione del prestito (con diritto di riscatto fissato a 8 milioni) dal Siviglia di Guilherme Arana. L’esterno mancino brasiliano, classe 1997, in rosa dal 28 agosto scorso, ha totalizzato solo 4 presenze da cambio in campionato contro Torino, Fiorentina, Sassuolo e Sampdoria per 75 minuti complessivi. Messo fuori rosa dopo la quindicesima giornata del girone di andata, Arana è tornato in Brasile dove la società andalusa lo ha concesso sempre a titolo temporaneo all’Atletico Mineiro fino al giugno 2021 con diritto di riscatto.

