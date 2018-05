Calciomercato, Atalanta protagonista

Merito delle ambizioni europee È il calcio mercato l’incontrastato protagonista in questo periodo. O meglio, gli appassionati del pallone divorano le voci che quotidianamente i media regalano.

Poi però è bassissima la percentuale di trasferimenti che andranno in porto nella realtà. Un ripetuto copione che non esclude l’Atalanta. Meglio affidarsi, per adesso, a quello che ha sottolineato in diretta, la scorsa settimana, a TuttoAtalanta su Bergamo Tv, il presidente Antonio Percassi. Rassicurante la sua iniziale premessa: «Gli operatori preposti hanno pieno mandato per confezionare una rosa ancora competitiva». Del resto se mister Gian Piero Gasperini ha dichiarato di rispettare il contratto pluriennale con la società è perché ha trovato nella dirigenza unanimità di intenti sulla programmazione. Entrando nello specifico il mister nerazzurro sa in partenza di doversi privare di un paio di giocatori di notevole spessore (oltre ai giocatori già ceduti alla Juventus, Caldara e Spinazzola) ma che gli stessi verranno sostituiti da pedine che si avvicineranno al meglio, per tipo di gioco e qualità, ai partenti. A conferma, questo, del prosieguo di percorso che vedrebbe l’Atalanta inserirsi in maniera stabile nel gruppo di club in grado di lasciare alle spalle l’incubo-salvezza. L’immediato ritorno in Europa la dice lunga sul cambiamento di rotta delle prospettive e ambizioni intese nei più ampi sensi dei termini. Ulteriori conferme ci dovrebbero venire proprio dai movimenti della campagna acquisti-cessioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA