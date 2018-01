Calciomercato, chi è Saint-Maximin?

Dribbling e gol spettacolari – Video Dovrebbe essere il giorno di Kurtic alla Spal, salvo sorprese dell’ultima ora. Cresce l’interesse per Allan Saint-Maximin, gioiellino francese del Nizza.

Con la sosta del campionato si entra nel vivo del calciomercato: in cima alla lista dell’Atalanta c’è Allan Saint-Maximin, enfant prodige del Nizza, che quest’anno ha giocato da titolare il doppio preliminare di Champions contro il Napoli. Ventuno anni da compiere a marzo, nel giro dell’Under 21 francese, il ragazzino è un esterno utilizzabile su tutto il fronte d’attacco, che –a dispetto dell’età- ha già una discreta esperienza, avendo esordito in Ligue 1 a sedici anni ed essendo transitato da Saint-Etienne, Bastia, Monaco e Nizza, oltre che dall’Hannover, in Bundesliga: è un prospetto dal futuro assicurato, ma la sua quotazione è alta e non lontana dai dieci milioni, quindi il suo acquisto è molto complicato.

Vi proponiamo un paio di video in cui il giovane esterno francese mette in mostra tutte le sue doti.

