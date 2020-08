Calciomercato, parole di addio per Hateboer

«Buon momento per fare il prossimo passo» «Penso che questo sia il massimo che si possa ottenere con l’Atalanta». Sanno di addio le parole di Hans Hateboer a «Voetbal International».

L’esterno olandese, arrivato alla Dea dal Groningen nell’estate 2017 per 300 mila euro, ha estimatori in Spagna e Inghilterra e apre alla possibilità di cambiare aria.



Già due anni fa il Valencia si fece avanti ma senza trovare l’accordo (12 milioni l’offerta, l’Atalanta ne chiedeva 15) «ma presumo che la situazione sia diversa ora - continua Hateboer, sotto contratto fino al 2022 - Ho vissuto degli anni fantastici qui ma ho voglia di scoprire cose nuove, di mettermi alla prova. Ho 26 anni, la carriera di un calciatore non dura in eterno, adesso è un buon momento per fare il prossimo passo».

