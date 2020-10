Calendario Serie A, anticipi e posticipi

Atalanta: tanti match al sabato, Samp il 24 La Lega calcio di Serie A ha diramato il programma completo dalla quinta alla 16ª giornata del campionato, inclusi gli anticipi e i posticipi. Vediamo nel dettaglio le decisioni riguardanti l’Atalanta.

Partendo dal quinto turno, Atalanta-Sampdoria è il match che, alle 15, aprirà il programma di sabato 24 ottobre. Giorno e ora si ripetono anche la settimana successiva: la sesta giornata comincerà con la gara che vede impegnati i nerazzurri sabato 31 ottobre alle 15 a Crotone. Gare entrambe trasmesse da Sky; il resto della programmazione tv non è ancora definita. A seguire turno «ordinario» per la formazione di Gasperini, nel senso che la gara verrà disputata domenica alle 15: la settima giornata, infatti, vedrà Atalanta-Inter alle 15 dell’8 novembre. Nell’ottavo match la formazione bergamasca giocherà sul campo dello Spezia sabato 21 novembre alle 18, mentre in quello successivo Atalanta-Verona si disputerà sabato 28 novembre alle 20,45.

Dicembre verrà inaugurato dall’incontro di domenica 6 alle 15 alla Dacia Arena-Stadio Friuli, terreno di gioco dell’Udinese, cui farà seguito Atalanta-Fiorentina, al Gewiss Stadium domenica 13 dicembre, sempre alle 15. Arriverà poi il turno infrasettimanale, il 12°, in cui i nerazzurri si recheranno

mercoledì 16 allo Juventus Stadium (ore 18,30)

domenica 20 dicembre

mercoledì 23 sul campo del Bologna

Infine, per cominciare il 2021, due match casalinghi, entrambi alle 15: Atalanta-Sassuolo domenica 3 gennaio, Atalanta-Parma mercoledì 6.

