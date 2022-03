Camminata nerazzurra pro Ucraina: la partenza dal Sentierone sarà libera

La decisione di non ammassare in un unico spazio le migliaia di iscritti, osserva il presidente degli Amici Marino Lazzarini, «toglierà in parte la stupenda coreografia delle precedenti edizioni, ma bisogna essere ragionevoli e assolutamente ligi a tutte le normative anti Covid. Sarà comunque uno spettacolo vedere la città, e in particolare Città Alta, invasa dai colori nerazzurri delle magliette e delle bandiere che i tifosi porteranno con sé lungo il percorso. Se poi anche il tempo ci dovesse essere alleato, sarà sicuramente una bellissima occasione per ritrovarsi e festeggiare la squadra del cuore».

Tutti d’accordo gli organizzatori sulla scelta di aiutare le popolazioni dell’Ucraina bersagliate dalla guerra, cui sarà destinata una parte della quota d’iscrizione. Da ricordare che sinora gli Amici hanno raccolto più di 600 mila euro, devoluti in beneficenza a diversi enti. Per i tifosi ci sarà anche l’opportunità di arricchire l’ormai storica collezione delle magliette con quella autografata per l’occasione da mister Gian Piero Gasperini. E come nelle scorse edizioni dovrebbe essere allestito (anche qui compatibilmente con le regole sanitarie in vigore) il villaggio della vigilia con giochi per i bambini. Diversi i punti presso i quali sarà possibile iscriversi, a partire dalla sede del Centro di Coordinamento degli Amici in via Novelli 11. La prossima riunione del comitato organizzatore è fissata per il 5 aprile.