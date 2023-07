Camozzi-show agli Europei Juniores: domina i 200 farfalla, primo trionfo

NUOTO. Mercoledì 5 luglio a Belgrado il 17enne di Albino che gareggia per Trezzo ha vinto il titolo continentale davanti al romeno Mihalache e allo slovacco Kostal. «Felice ma non ho finito». Ora i 100 farfalla e i 400 misti.

Primo sorriso per Andrea Camozzi agli Europei Juniores di nuoto in corso a Belgrado (Serbia) ed è un sorriso d’oro. Mercoledì 5 luglio il 17enne di Albino, che gareggia per il Trezzo, ha vinto i 200 farfalla davanti al romeno Vlad Stefan Mihalache e allo slovacco Samuel Kostal. Il golden boy bergamasco era il grande favorito della vigilia e ha rispettato in pieno i pronostici dominando fin dalle eliminatorie, nuotate con il miglior tempo, e confermandosi in semifinale. Per l’Italia è una medaglia che vale doppio, il primo oro in una gara individuale.

«Sono molto felice anche se il riscontro cronometrico non è stato eccezionale, ma in queste gare l’importante è toccare prima degli avversari. Vedo ripagati tutti gli sforzi fatti in questi mesi ma ora mi aspettano i 100 farfalla e i 400 misti», ha commentato Andrea, soddisfatto ma non appagato.

Caccia ad altre medaglie