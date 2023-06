Campionati italiani assoluti «Argento», grande atletica nel weekend al «Putti»

Sul piano agonistico da tenere d’occhio ci saranno entrambe le formazioni targate Bg 59, a caccia della conferma in categoria, meglio se con performance individuali (o in staffetta...) di livello. Tra le donne, quarte dopo la fase di qualificazione (se riconfermato, il piazzamento varrebbe la promozione in Serie A «Oro»), insieme alla capitana Federica Curiazzi (marcia 5 km) e alle enfant-prodige Elisa Valensin (400 ostacoli) e Valentina Vaccari (200 metri), una delle punte sarà Federica Putti, che parteciperà ai 400 e alla staffetta del miglio.