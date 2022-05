Campionato Primavera: martedì l’Atalanta va a caccia della semifinale scudetto

È la Juventus il primo ostacolo della Primavera dell’Atalanta nelle finali scudetto: martedì 24 maggio i nerazzurri di mister Massimo Brambilla scendono in campo allo stadio «Ricci» di Sassuolo (ore 18, diretta tv Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre) per i quarti di finale in gara secca contro la Juventus. Grazie al miglior piazzamento in campionato (quarta con un punto in più dei bianconeri) l’Atalanta per qualificarsi ha a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio al 90’ saranno infatti i nerazzurri ad accedere alla semifinale.

Chi si qualifica, venerdì in semifinale affronterà la Roma, già sicura di un posto nelle migliori quattro grazie al primo posto al termine della regular season. L’altra sfida dei quarti di finale è in programma mercoledì fra Cagliari e Sampdoria, con l’Inter che attende la vincente in semifinale. La finale scudetto è invece in programma martedì 31 maggio alle 20,30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

