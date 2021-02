Cassa Rurale, alla grande col Verona

Riscattato il flop contro Derthona Cassa Rurale riscatta al meglio il ko subito domenica dalla capolista Derthona. A farne le spese il Verona che le ha resistito solo nei 20 minuti iniziali.

Il verdetto finale parla di 79-69 con Verona avanti di 7 lunghezze al termine dei primi dieci minuti. Trevigliesi superiori sia nel tiro dalla lunga distanza sia a rimbalzo. Ineccepibili pure per la carica agonistica che per l’esecuzione degli schemi. Bravo coach Devis Cagnardi nell’alternare sul parquet le pedine registrate a referto.

Quattro i locali in doppia cifra: Sarto (16) Nikolic (11) Reati e Pepe con 10 punti ciascuno. Borra si è evidenziato catturando la bellezza di 13 rimbalzi e un temperamento agonistico da dieci e lodi. I parziali: 18-25; 46-39; 65-52, con il finale di 79 a 69.

La sconfitta dei veneti beneficia la Withu Bergamo che adesso, da ultima in graduatoria insieme a Biella, può inseguire a quattro lunghezze. Altrettanto importante la posta in palio acquisita dalla stessa Cassa Rurale la quale si insedia a buona ragione nella zona playoff, obiettivo della dirigenza dalla scorsa estate. «La determinazione dei nostri giocatori è risultata importante ai fini del ritorno a successo. Ci tenevamo parecchio a cancellare il flop con Derthona, da non dimenticare tuttavia perchè si tratta della regina del corrente campionato» ha commentato il general manager Euclide Insogna.

