Cassa Rurale, altro passo verso i playoff

Bergamo, nuova sconfitta per 2 lunghezze Altro passo avanti della Cassa Rurale verso la zona playoff mentre Bergamo non si schioda dal ruolo di Cenerentola.

Trevigliesi che festeggiano il sofferto successo casalingo su Latina (69-65); cittadini che escono sconfitti dal parquet di Napoli per un paio di lunghezze (77-75). Di eccellente, per i «bancari» la posta in palio acquisita ma per quanto riguarda la condizione di forma della squadra ce n’è ancora parecchio da fare. I numeri parlano di una sfida sostanzialmente equilibrata con i padroni di casa riusciti, comunque, a terminare il terzo tempo con 9 punti più dei contendenti (19-10). Ma nel corso dell’ultimo quarto i laziali hanno messo a referto sei punti a loro vantaggio (28-22). Quattro le pedine a disposizione di coach Adriano Vertemati a terminare in doppia cifra: Collins (19) Pacher (13) Borra (13 in aggiunta alla bellezza di 14 rimbalzi) e Caroti (10).

Per Bergamo è sempre bandiera rossa. Si ha un bel dire che a Napoli ha fronteggiato in modo sicuramente dignitoso gli avversari ma se poi ne esci come al solito sconfitta la classifica ne risente in maniera allarmante. In altre parole si preferirebbe vincere pur evidenziando prestazioni opache. A tenere a galla la barca sono stati gli statunitensi Carroll (19) e Jackson (22) degli italiani il solo Zugno (21) si è reso più volte pericoloso. Assai modesta la prova del pivot Bozzetto che nei 27’ sul parquet è rimasto all’asciutto in fase offensiva accaparrandosi solo 5 rimbalzi. Nelle file campane miglior cecchino Monaldi (21) seguito dall’ex mai rimpianto Roderick (18). Alla prossima...

© RIPRODUZIONE RISERVATA