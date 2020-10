Cassa Rurale, bene l’amichevole

Battuta Tortona per 91-85 Cassa Rurale promossa anche nel test con Tortona mercoledì 7 ottobre la PalaFacchetti. I trevigliesi hanno prevalso 91 a 85 contro una formazione di pari categoria.

Coach Devis Cagnardi ha tratto dalla squadra spunti positivi tranne in un primo tempo con i giocatori piuttosto sottotono (21-30 il parziale). Non così nel resto della sfida dove Pepe (19 punti), capitan Reati e Borra (13 punti entrambi) hanno a lungo primeggiato in fase realizzativa e vicino ai tabelloni. Buone le prove di Nikolic e del giovane Sarto. Degli avversari è sembrato già in palla il regista Tavernelli, figlio d’arte del cecchino per eccellenza con la casacca del mai dimenticato Celana. Questi i parziali: 21-30, 24-13, 27-25 e 19-17. Prossimo appuntamento domenica 11 ottobre, ancora al PalaFacchetti: via alla SuperCoppa di Lega, avversaria Piacenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA