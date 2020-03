Cassa Rurale-Bergamo lunedì 9 marzo

derby ufficializzato dalla Ferderbasket È ufficiale: l’atteso derby Cassa Rurale-Bergamo si disputerà lunedì prossimo 9 marzo al PalaFacchetti alle ore 21. Lo ha comunicato la Federbasket aggiungendo che la sfida tra le rappresentanti orobiche di serie A2 verrà giocata a porte aperte.

Un paio di giorni dopo (mercoledì 11 marzo) per recuperare le partite precedenti (penultima di regular season) Bergamo ospiterà al PalaAgnelli il Capo d’Orlando (all 21) mentre la Cassa Rurale scenderà sul parquet di Latina per affrontare la Roma (alle 17 il pronti via).

La dirigenza del club trevigliese annuncerà quanto prima le modalità della prevendita dei biglietti considerata la consistenze presenza di spettatori sugli spalti. Del resto per entrambe le formazioni la posta in palio riveste una importanza rilevante. La società cittadina è infatti alla spietata ricerca di punti per presentarsi alla successiva fase «a orologio» con qualche chance di evitare la retrocessione.

Da parte sua la Cassa Rurale cercherà di approfittare del fattore campo per accedere ai playoff-promozione posizionata al meglio in graduatoria. Intanto Bergamo e i cugini della Bassa nonostante l’interruzione del campionato si sono allenati regolarmente. I coach Marco Calvani e Adriano Vertemati hanno riproposto le ormai acquisite strategie tecnico-tattiche adattandole, comunque, in maniera specifica agli avversari in calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA